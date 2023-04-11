В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения.

Российский военный предстанет перед судом за жестокое убийство мирных жителей Ирпеня при попытке эвакуироваться.

Об этом сообщил офис генерального прокурора. "Направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, сопряженным с умышленным убийством и другими нарушениями законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора не назвали имя подозреваемого, но по данным источника "Украинской правды", это 35-летний гражданин РФ Станислав Стенин.

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Расстрел гражданской колонны в Ирпене

5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в городе Ирпень и проверяли людей на блокпосту на выезде из города.

Захватив объект, оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого, которая в то время была единственным путем эвакуации из города.

6 марта 2022 года в 07:30 гражданские жители города попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Люди наклеили на них надписи "дети" и "эвакуация", чтобы обозначить, что это именно гражданские транспортные средства.

Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Кошевого в направлении Житомирской трассы после чего по ним из гранатометов и стрелкового оружия ударили россияне.

В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения.

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