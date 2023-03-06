5-6 марта 2022 года на улицах Олега Кошевого и Независимости российские военные расстреляли 10 авто.

Полиция сообщила о подозрении троим и идентифицировала еще 20 российских военных, которые расстреливали машины с гражданскими в Ирпени в марте 2022 года. Правоохранители установили, что в течение 5-6 марта российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей.

"Местные жители вместе с маленькими детьми пытались сбежать из Ирпеня, но вместо этого стали мишенью военных РФ. В результате расстрелов 9 человек погибли, еще 12 - получили ранения", - говорится в сообщении Нацполиции.

Напоминается, что 5 марта российские войска предприняли попытку штурма г. Ирпень с разных направлений. В частности, первый батальон 137-го полка 106-й дивизии прошел через лесную местность, вышел в микрорайон Стоянка-2 и двигался в направлении Романовского моста.

"Российские войска вышли на улицу Независимости в г. Ирпень и начали расстреливать гражданские автомобили местных жителей. Первым под огонь попал автомобиль "Рено Трафик", в котором находились два местных жителя. В результате пассажир погиб на месте, а водитель получил ранение рук", - рассказал следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай.

Следующей мишенью военнослужащих рф стал автомобиль "Рено Мастер", на котором житель города пытался эвакуировать своих родителей.

"Они проезжали возле здания детского сада номер 12 и остановились, когда увидели российскую военную технику. Российские войска из бронетранспортеров открыли по ним огонь. 65 - летний отец погиб на месте, а мать получила ранения", - сказал он.

В тот же день российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона вместе с военными 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в Ирпене по ул. Федора Кричевского и установили контроль над блокпостом на улице Олега Кошевого на выезде из Ирпеня.

"В то время она была единственной дорогой, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города. Именно здесь российские военные устроили засаду", - добавил Дулкай.

Следователи установили, что первыми, кто попал в засаду, стали жители, которые пытались выехать из города на автомобилях "Мерседес" и "Хюндай Соната".

Так, когда авто проехали жилой комплекс "Кошевой", по ним открыли огонь, в результате чего два человека из "Мерседеса" погибли сразу, а человек из "Хюндая" от взрыва получил ранения.

На следующий день, 6 марта, около 7 утра по улице Олега Кошевого проехал первый гражданский автомобиль с местными, которые тоже пытались эвакуироваться.

Этот "Джип Патриот" российские военные обстреляли из автоматического оружия, водитель был ранен и он остановил авто. Оккупанты вывели гражданских из автомобиля в захваченный дом для допроса, а затем отпустили.

Впоследствии правоохранители установили, что именно в это время российские военные начали расстреливать целую колонну из других гражданских автомобилей, которые так же пытались спастись из Ирпеня.

В частности, в 7:30 решили эвакуироваться из города жители ЖК "Версаль Парк", которые собрали имеющиеся у них гражданские авто – 12 машин – и начали собирать желающих людей для выезда из города. Люди наклеили на свои авто письма с надписями "дети" и "эвакуация", чтобы обозначить, что это - гражданские машины.

"Первым в колонне двигался автомобиль "Ауди А5", в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком. В автомобиль прилетела граната, отчего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезных травм", - сообщил следователь.

После подрыва первого автомобиля остальные четыре, которые двигались за ними, попытались проехать вперед, но под шквальным огнем водители наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку. Правоохранители отмечают, что оккупанты видели и понимали, что в авто находятся именно гражданские, но все равно продолжали их расстреливать.

"Вторым и третьим автомобилями в колонне двигались автомобиль "БМВ" и "Хонда", которыми управляли супруги. Разделившись, муж с женой пытались помочь уехать большему количеству людей, у которых не было своих транспортных средств". В автомобиле "БМВ" находился мужчина, двое детей и женщина. В результате обстрела женщина получила смертельное ранение в сердце - и погибла на месте", - добавили в полиции.

Однако автомобили продолжили ехать дальше и оказались возле российского блокпоста, где водитель "БМВ" вышел из машины, поднял руки, встал на колени и кричал оккупантам, что они мирные жители. Военные РФ направили на него оружие, приказали лечь на землю и отдать телефоны.

"Они забрали детей из машины и повели их в здание. Автомобиль "Хонда" моей жены врезался в блокпост, стоял и дымил. Они открыли переднюю пассажирскую дверь, достали мужчину, положили его на землю. Он был ранен... я попросил: можно я подойду к жене, посмотрю, что с ней, может, она еще жива, может, заберу ее с собой, дайте мне забрать тело. Они мне отказали. Я увидел, что жена лежит, запрокинув голову. Она не двигалась...", - рассказал правоохранителям водитель "БМВ" Сергей.

В результате обстрела в автомобиле "Хонда" от множественных огнестрельных ранений погибла 34-летняя женщина, жена водителя "БМВ", также серьезные ранения получили еще трое пассажиров.

Четвертым в этой колонне двигался автомобиль "Рено Сандеро", в котором выезжали родственники людей, ехавших во втором и третьем автомобилях. В этом авто, по данным полиции, было пять человек, один из которых погиб, а еще двое - были ранены.

Пятым в колонне был автомобиль "Джип Патриот", в котором ехали супруги с двумя малыми детьми.

"У нас на каждом автомобиле с четырех сторон на А4 была надпись "Дети". Я получил пулевое ранение в левое плечо и осколочное ранение левой кисте. 5- летний сын - осколочное левой голени, жена также ранена. Мы были в машине, потом они сказали, чтобы, кто жив, выходили. Вышла жена с годовалым ребенком на руках", - рассказал водитель авто Андрей.

После расстрела транспортных средств российские военные вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где держали несколько часов. Через некоторое время оккупанты решили отпустить людей, которые остались живы, но при этом они не позволили забрать тяжелораненых, которые лежали на земле и медленно умирали.

Через несколько дней, 9 марта, водитель "БМВ" Сергей пешком вернулся к месту гибели своей жены и забрал ее тело.

Всего 5-6 марта 2022 года на улицах Олега Кошевого и независимости российские военные расстреляли 10 транспортных средств: погибли 9 человек, 12 – получили ранения.

Сейчас следователи полиции установили трех военнослужащих ВС РФ, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны. Это-командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного по части 2 статьи 28, части 2 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством" Уголовного кодекса Украины.

Также следователи идентифицировали еще 20 военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, причастных к расстрелам.

Оккупация Киевской области - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину часть Киевской области оказалась в оккупации. Россияне проводили обыски в домах, грабили, насиловали, избивали, убивали, а также не давали людям уехать из захваченных городов и сел, расстреливая гражданские машины с детьми.

Так, 8 марта 2022 года стало известно, что возле Макарова вражеская БМП расстреляла автомобиль с мирными людьми.

12 апреля 2022 года близ Макарова полицейские обнаружили авто с семьей, которую российские оккупанты расстреляли в середине марта.

В августе 2022 года жительница Киевской области рассказала, как спасала себя и детей. По ее словам, из шести человек в машине выжило трое - сама женщина, ее дочь и сын подруги, а остальные сгорели заживо после того, как россияне расстреляли их автомобиль.

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