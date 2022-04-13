Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время посещения Бучи заявил, что Украина является местом преступления.
Об этом говорится в сообщении Суда в Twitter.
"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время визита в Бучу: Украина - это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть основания верить, что были совершены преступления в рамках юрисдикции Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы узнать правду", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.
Он заявил, что получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом.