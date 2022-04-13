Карим Хан заявил об обоснованных основаниях верить, что совершенные российской армией преступления соответствуют юрисдикции Международного уголовного суда.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время посещения Бучи заявил, что Украина является местом преступления.

Об этом говорится в сообщении Суда в Twitter.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время визита в Бучу: Украина - это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть основания верить, что были совершены преступления в рамках юрисдикции Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы узнать правду", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Он заявил, что получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом.

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