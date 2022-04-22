Они будут помогать в расследовании военных преступлений РФ, которых зафиксировано уже более 7 тыс. 600.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Первая группа уже в столице и готова помогать нам в расследовании военных преступлений. В ней словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами", - отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что в Украине за время полномасштабного вторжения России зафиксировано уже более 7 тыс. 600 военных преступлений РФ и поддержка мира в сборе доказательств чрезвычайно нужна.

Венедиктова напомнила, что сейчас на Киевщине работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине команда Офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - отметила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч украинцев.