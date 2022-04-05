"Специальная группа "Буча" будет исследовать эти преступления.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал о расследовании зверств российских оккупантов на Киевщине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Говоря о преступлениях российских оккупантов в Киевской области, Сибига подчеркнул, что квалификация этих преступлений в международном праве - "военные преступления" и "преступления против человечности".

"Вчера глава государства начал свой день с посещения освобожденных окрестностей Киева. Это Буча, Ворзель, Ирпень. Я тоже его сопровождал и видел своими глазами эти зверства, последствия этих зверств, которые были там совершены российскими оккупантами... Это имеет четкую квалификацию в международном праве: "военные преступления", "преступления против человечности", - сказал он.

Представитель ОП подчеркнул, что эти преступления не имеют срока давности.

"Мы видим заявления ключевых стран, ключевых политиков – от США до европейских, Японии, – которые осудили, которые нам задекларировали помощь. В том числе конкретную – с приездом следователей, с приездом экспертов, с приездом прокуроров и судей, которые будут помогать нам в том механизме, который уже задекларирован президентом Украины, - специальном механизме правосудия. Я бы его назвал "Специальная группа "Буча", которая будет исследовать, которая будет фиксировать, которая будет совершать необходимые процессуальные действия для фиксации этих зверств, то есть преступлений", - отметил Сибига

Он напомнил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "подтвердила и техническую и финансовую поддержку Украины в проведении следственных действий на территории Украины". "И в ближайшее время приедет группа от них", - сказал заместитель руководителя ОП.

На вопрос, как скоро в Украину смогут прибыть следователи, Сибига ответил, что "некоторые представители иностранных партнеров уже прибыли". "В ближайшее время следует ожидать прибытия других для помощи Украине", - сообщил он.

Представитель Офиса президента также отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины "через аккредитацию в нашем государстве прошло около 6 тысяч журналистов. Пропорция - 80 на 20. То есть 80% этих аккредитованных журналистов - иностранные. Все они видят это (преступления России - УНИАН ), все они фиксируют", - подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что многие государства "уже нам подтвердили дополнительные санкции". "И до конца недели у нас будут новости", - сказал он и добавил, кроме того, что "у нас есть подтверждение о дополнительных поставках оружия украинской армии".

Сибига также напомнил, что президент ранее анонсировал создание Книги палачей.

"Украинская сторона очень хорошо знает как исполнителей - кто стрелял людям в затылки, кто уничтожал гражданское население, кто мародерствовал, кто насиловал. Эта книга уже создана. Она наполняется. И среди трофеев, захваченных украинскими военными, в том числе есть личные списки, поименные списки врагов", - заметил он.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник назвал зверства совершенные российскими войсками в Буче, "военным преступлением" и призвал провести суд над президентом России Владимиром Путиным. Однако он не назвал эти убийства "геноцидом".