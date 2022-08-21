В некоторых территориальных громадах готовятся оповещать украинцев о срочной эвакуации и радиационной опасности.

В Украине появились новые сигналы тревоги. Если раньше людей оповещали о воздушной тревоге, то теперь на фоне ядерного шантажа РФ жителей, возможно, придется предупреждать о химической и радиационной опасности.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

Так, из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные громады были вынуждены ввести несколько сигналов тревоги, которые будут сообщать о различных видах опасности.

О чем будут оповещать новые сигналы тревоги?

Сигнал химической опасности - звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации.

В ЦПД также напомнили, что при объявлении воздушной тревоги раздается длинный непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги. Во время ее объявления нужно немедленно идти к ближайшему укрытию и не забывать о правиле двух стен и двух выходов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у Зеленского предупредили об опасности, РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости.

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