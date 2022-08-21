В Украине появились новые сигналы тревоги. Если раньше людей оповещали о воздушной тревоге, то теперь на фоне ядерного шантажа РФ жителей, возможно, придется предупреждать о химической и радиационной опасности.
Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.
Так, из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные громады были вынуждены ввести несколько сигналов тревоги, которые будут сообщать о различных видах опасности.
О чем будут оповещать новые сигналы тревоги?
- Сигнал химической опасности - звук церковных колоколов.
- Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.
- Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации.
В ЦПД также напомнили, что при объявлении воздушной тревоги раздается длинный непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги. Во время ее объявления нужно немедленно идти к ближайшему укрытию и не забывать о правиле двух стен и двух выходов.
Ранее УНИАН уже сообщал, что у Зеленского предупредили об опасности, РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости.