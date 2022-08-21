В СБУ подчеркнули, что "ни одно кровавое преступление российских террористов не будет забыто и они понесут справедливое наказание".

Только каждый 20-й ракетный удар российских оккупантов был нанесен по военным объектам в Украине, остальные 19 - по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Россия - страна-террорист! За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел звериное лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего складывалась наша мирная жизнь", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что "ни одно кровавое преступление российских террористов не будет забыто и они понесут справедливое наказание".

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа заявил, что ни один ракетный удар РФ по украинским городам не останется без ответа. Глава государства отметил, что России не удастся превратить Украину в руины.

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