По состоянию на 1 ноября 2022 года с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировали 1 402 высокопоставленных военных российской армии.
Как сообщает Стратком ВСУ со ссылкой на данные исследователей ОSINT, среди уничтоженных российских офицеров два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров. При этом около четверти ликвидированных высокопоставленных военных – старшие офицеры.
"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на войне в Украине уничтожили также 44 полковника РФ, 98 подполковников и 193 майора. Кроме того, ликвидированы 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 военных другого ранга.
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 2 ноября в Украине ликвидировали около около 73 270 российских военных. За сутки уничтожили 800 оккупантов.
Из-за больших потерь 21 сентября 2022 года в РФ объявили о начале проведения "частичной мобилизации". По официальным данным, мобилизовать планировали 300 тысяч человек.
При этом уже 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался Путину о завершении мобилизации. Несмотря на это, россиянам все еще приходят повестки.
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