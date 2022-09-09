Балкер SEAEAGLE перевез 65 тысяч тонн украинской пшеницы в африканскую страну.

В Судан прибыло судно с украинским пшеницей, которое покинуло порт Одессы 26 августа.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

"В Судан прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тыс. тонн украинской пшеницы", - говорится в сообщении.

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Это судно вышло из порта "Черноморск" 26 августа.

В то же время с начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов из почти 500 тыс. тонн продовольствия.

В частности, два судна из более 60 тыс. тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих от продовольственного кризиса.

Кроме этого, благодаря партнерам из ООН уже закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 сентября уже 100 судов с зерном вышли из деблокированных украинских портов. Отмечается, что восстановление украинского продовольственного экспорта привело к снижению цен на рынке продовольствия.

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