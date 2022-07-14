Спасатели и аграрии пытаются спасти урожай.

На Николаевщине оккупанты выпустили 6 ракет по окрестностям Баштанки, горят поля пшеницы.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"Снова обстрелы со стороны оккупантов, которые окопались на Херсонском направлении. Минимум 6 ракет - по окраинам города Баштанка. Горят поля пшеницы. Силы наших спасателей, аграриев и всех неравнодушных брошены на спасение урожая", - отметила она.

По мнению председателя облсовета, на фоне обеспокоенности всего мира по поводу продовольственной безопасности на ближайшее будущее – это ни что иное, как очередной террористический акт со стороны РФ.

"Страна-террорист. И весь мир это должен признать и четко закрепить документально. Террористов нужно остановить - Россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма", - подчеркнула Замазеева.

Ранее сообщалось, что на рассвете российские оккупанты нанесли больше 10 ракетных ударов по Николаеву. Били модифицированными снарядами зенитно-ракетного комплекса С-300.

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