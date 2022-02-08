Злоумышленник убегал от своих главарей на подконтрольную украинской власти территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.

В Станице Луганской в ходе оперативных действий сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО.

Как сообщает СБУ злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.

Задержанным является житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам и был назначен заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии".

Установлено, что его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганской области.

Впоследствии он покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным пищевые продукты. Затем длительное время скрывался на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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