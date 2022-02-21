Эти территории расположены в 35 км от границы.

Частная американская компания Maxar обнародовала новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, которые свидетельствуют об усиленной активность российских войск, размещенных рядом с северо-восточной границей Украины с РФ.

Как сообщает CNN, по оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещения российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

Эти территории расположены в 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались ранее... до недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвои бронетехники", - говорится в сообщении.

В местах, где еще в минувшее воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось. Некоторую военную технику заметили на востоке от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, которые появились в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в районе Белгорода.

Напомним, как сообщал УНИАН, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

Ранее CNN, ссылаясь на слова американского чиновника, имеющего сведения от разведки, сообщал, что Российская Федерация сосредоточила на "расстоянии удара от Украины около 75% основных боевых единиц страны.

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