Американские дипломаты подчеркнули, что мир не купится на ложь России.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на просьбу ставленников Кремля на оккупированном Донбассе признать их "независимыми" образованиями.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Могло бы быть смешно от реализации Россией очевидных, халтурных заговоров для оправдания вторжения, если бы они не были такими разрушительными и опасными", - заявили американские дипломаты.

"Операции под прикрытием чужого флага, дезинформация, а теперь их собственные приспешники "просят" защиты. Все это прямо из методички того, что происходило в Грузии, но мир больше не купится на ложь", - подчеркнули они.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

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