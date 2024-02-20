Идею выдвинул бывший первая ракетка Украины по большому теннису, сейчас член спецподразделения СБУ.

Боец спецподразделения Службы безопасности Украины, экс-первая теннисная ракетка государства Сергей Стаховский, предложил новую "модель" мобилизации с расчетом четкого времени службы.

По его мнению, если бы у украинцев было понимание, в течение каких сроков будут проходить обучение и они будут воевать, это бы могло мотивировать людей с большим желанием идти в армию. Об этом легенда спорта рассказал в интервью Украинской правде.

"Условно говоря, мобилизуем людей, говорим: вы там полтора месяца учитесь, четыре воюете, два месяца вы дома, и так далее", - пояснил он.

Стаховский считает, что у украинцев должно быть понимание, на что они подписываются. Потому что сейчас, во время призыва на службу, ты понимаешь лишь то, что едешь в один конец: будешь на фронте, пока тебя не убьют. "И это фиговая история. Так оно не должно быть", - акцентировал он.

Спецназовец СБУ не уверен, когда именно может закончиться война: он не обладает полнотой информации, чтобы давать прогноз. Однако, по его мнению, Украина должна планировать войну сразу на 10 лет.

Сейчас воевать морально очень трудно, а общество устало - украинцы хотят заниматься своей жизнью, будущим. "Каждый перестает думать о том, что в Украине война. Каждый начинает думать о том, что надо жить, надо себя развивать", - сказал Стаховский.

Он акцентировал, что Россия не остановится на захвате Харькова или какого-то другого условного города. Ее цель - уничтожить Украину, и даже если лидер РФ Путин умрет или же его убьют, война не закончится.

"Потому что для них Украина – это красная тряпка, которая отвлекает от внутренних проблем", - пояснил он.

Когда в Украине примут законопроект о мобилизации

Накануне заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев уточнил, когда в Раде будут рассматривать обновленный законопроект о мобилизации (под номером регистрации 10449). Нардепы и комитет уже несколько раз вносили правки и рассматривали различные версии законопроекта.

По словам Чернева, вряд ли законопроект будут рассматривать на этой неделе. Ведь первое чем выносить его на голосование, профильному комитету ВР следует рассмотреть все новые правки. "Поэтому на этой неделе не ждать", - сказал он.

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