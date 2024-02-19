Есть более тысячи правок к документу, поделился народный избранник.

Обновленный законопроект о мобилизации (10449) будет вынесен на голосование во втором чтении не ранее чем через неделю.

Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона. Так, отвечая на вопрос, ждать ли, что на этой неделе законопроект попадет в зал Верховной Рады на голосование во втором чтении, нардеп отметил: "Нет. Здесь должны все правки рассмотреть комитет (профильный комитет ВРУ, - Ред.) - что-то отклонить, что-то согласовать. И потом уже с решением комитета и с предложениями комитета по этим правкам он будет вынесен в зал. Поэтому на этой неделе не ждать".

Он добавил, что не знает, сколько конкретно времени надо будет комитету на рассмотрение правок, но отметил, что будут работать "в достаточно сжатом режиме". Он предполагает, что речь идет о минимум неделе, поскольку известно о более тысячи предложенных правок.

Видео дня

"Ну, возможно неделя на эти правки, и дальше можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал", - предполагает политик. Чернев замечает, что сложно спрогнозировать, каким будет законопроект после второго чтения.

"Я еще не видел ту тысячу правок, что там. Но я примерно понимаю, что именно предлагается изменить. Мы в принципе это обсуждали не один раз и в пубилчном пространстве. Из того, что было под вопросом с самого начала регистрации второй версии этого законопроекта - это неравные подходы, например, к аспирантам контрактной и бюджетной формы обучения или вопрос о том, должны ли быть мобилизованными люди, ухаживающие за инвалидами I-III групп, или вопрос санкций против уклонистов, которыми блокируются карты и их счета", - сказал Чернев.

Пилитик подчеркнул, что есть "перечень вопросов, которые нужно исследовать и исправить". "Как они будут выглядеть после этих правок, будем видеть только после того, как будет проголосовано второе чтение и законопроект выйдет из зала", - отметил нардеп.

В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Как сообщал УНИАН, до 21 февраля подаются правки к законопроекту об усилении мер насчет мобилизации в Украине. После их обработки и учета обновленную версию законопроекта вынесут на голосование народных депутатов Верховной Рады.

Как известно, обновленную версию проекта закона о мобилизации Кабмин передал в парламент в конце января. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе. 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за документ в первом чтении.

Народный депутат Ярослав Железняк уже прокоменутвал большое количество поправок к обновленной версии законопроекта, отметив, что парламентский рекорд поправок к законопроекту в 16 480 не будет превзойден, но их будет очень много.

В частности, в новом законопроекте Кабмина о мобилизации предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. Насчет этого министр юстиции Денис Малюська уже сообщил, что тысячи граждан Украины, имеющих судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. По его словам, в настоящее время по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП.

Вас также могут заинтересовать новости: