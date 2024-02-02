Украинские ракетчики нанесли удары по ряду вражеских складов с боеприпасами, отметил Генштаб ВСУ.

В Украине потери РФ на 2 февраля 2024 года увеличились - Силы обороны нашего государства за текущие сутки поразили десять районов сосредоточения российских захватчиков.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении. Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага.

При этом, со своей стороны, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Стоит отметить, что общие потери России в украине на сегодняшний день в живой силе составляют примерно 387 060 противников.

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Как сообщал УНИАН, 31 января во временно оккупированном Крыму произошла серия взрывов, в том числе в районе военного аэродрома Бельбек. Минобороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет. В Военно-морских силах сказали, что есть успешные результаты удара, однако детали не раскрыли.

Сегодня, 2 февраля, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о возможном поражении по меньшей мере трех самолетов россиян. По его словам, сведения о ликвидированном личном составе врага выясняются.

Кроме того, недавно возле временно оккупированного Крыма был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". На этом судне могло находиться 40 российских моряков. Стоимость потерянного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

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