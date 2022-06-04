Оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

В Северодонецке Луганской области ведутся боевые действия за установление полного контроля над городом.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля на городом Северодонецк", - говорится в сводке.

Также на Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от горного, Яковлевки и Мирной Долины и самолетами Су - 25 - по району населенного пункта Устиновка.

"В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесено по населенному пункту Курахово", - в Генштабе.

Напомним, на Луганщине от рук оккупантов погибла мать с ребенком.

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