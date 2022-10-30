В городе увеличилось количество российских военных.

Российские войска развернули лагерь для подготовки мобилизованных в оккупированном Северодонецке Луганской области.

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в городе увеличилось количество российских военных.

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"Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки или полигон. Зашла дополнительная живая сила в город, которую там готовят, учат. Трудно сказать, что они там с ними делают. Может, рассказывают, как выглядит оружие", – подчеркнул Стрюк.

Глава Северодонецкой ВГА, российские оккупанты готовятся к обороне города и строят линии обороны. Он отметил, что приехавшие военные устроили в городе новую волну мародерства. Кроме того, они занимают пустые квартиры, которые остались в хорошем состоянии.

При этом самой большой угрозой сейчас является минирование окрестностей города.

Ситуация в Северодонецке: что известно

Российские оккупанты намеренно обесточивают населенные пункты в Луганской области, чтобы люди покидали свои дома. В оккупированном Северодонецке россияне уже готовят списки желающих поселиться в чужое жилье.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что во временно оккупированном городе не убирают мусор с улиц. Оккупационная власть Северодонецка заставляет население еженедельно делать это бесплатно.

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