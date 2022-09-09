Оккупационные власти выгоняет горожан убирать мусор с улиц.

Во временно оккупированном Северодонецке не убирают мусор с улиц. Оккупационная власть заставляет население еженедельно делать это бесплатно.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В течение двух с половиной месяцев на пропагандистских телеканалах выходили сюжеты о "наведении порядка" на улицах Северодонецка. Якобы, вывозили мусор, который собрался за месяцы активных боевых действий, искореженные машины, убирали следы разрушений зданий", - рассказал Гайдай.

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На телекамеру жителей города приглашали на оплачиваемые работы по уборке районов Северодонецка. Но на самом деле денег никому не платили, а все работы завершались сразу после выключения камеры росТВ.

"Деньги кончились. Или их украли, что тоже недалеко от истины. Кучи мусора остаются в кварталах и на автодорогах города. Впрочем, выход найден - оккупационная власть устраивает "чистые пятницы"!",- сообщил председатель ОВА, добавив, что на этот раз северодончан не приглашают, а принуждают, еще и безоплатно.

"...к акции присоединяются коллективы всех предприятий и учреждений, которые как и все жители Северодонецка, каждую пятницу будут выходить для уборки...", – говорится в сообщении оккупантов.

"Неспособность организовать работу ЖКХ, неспособность, хотя бы временно, обеспечить город коммунальной техникой, нежелание выплачивать зарплаты. Что еще северодончанам, которые остались, подарил "русский мир"? Разве что решать ничего не нужно – все решат за тебя. Сегодня пятница - они начинают", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику, назначенному россиянами так называемым "исполняющим обязанности председателя Северодонецка".

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