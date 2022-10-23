Россияне умышленно обесточивают оккупированные населенные пункты, что люди покидали свои дома.

Российские оккупанты умышленно обесточивают населенные пункты в Луганской области, чтобы люди покидали свои дома, а в Северодонецке уже собирают списки желающих поселиться в чужое жилье.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Так называемая "администрация" захватчиков предлагает квартиры со всеми условиями. Опрос начали с улицы Новикова.

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Гайдай добавил, что ситуация на админгранице Луганской области остается напряженной. Россияне из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли Стельмаховку.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что в небольших селах вблизи Сватово и Кременной россияне выселили всех жителей и разместили там своих военных.

Кроме того, в Северодонецке и Рубежном в пустые дома также заселяют оккупантов и коллаборантов. Глава ОВА уточнил, что в поиске пустых квартир захватчикам часто помогают сами же местные жители.

"Люди могут вернуться и увидеть, что квартира уже кем-то занята", - добавил он.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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