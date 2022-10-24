Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных.

Россия имеет проблемы во время подготовки мобилизованных из-за некомплект офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что, по имеющейся информации, Россия продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей.

Видео дня

"Во время проведения указанных мероприятий подготовки противник имеет существенные проблемы из-за некомплект офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки). Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только что подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизацию российских военных, пребывающих в запасе. Министр обороны страны Сергей Шойгу тогда заявил, что отправить на войну планируют около 300 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях. Они оснащены средствами защиты и шлемами советского образца, а также оружием низкого качества.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что среди мобилизованных возник бунт - они отказываются идти воевать. Их удерживают на одном из предприятий Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: