По данным информированных источников, попытку поджога осуществила 62-летняя женщина.

Во временно оккупированном Севастополе пытались поджечь военную комендатуру.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, вчера вечером, в районе 19.00 на улице Ленина, в дверь организации армейского правопорядка прилетела бутылка с коктейлем Молотова.

"Огонь успели потушить военные, они же и схватили поджигателя - зажигательную смесь бросила 62-летняя местная жительница Наталья Будянская", - пишет издание.

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О мотивах женщины не отмечается. Других деталей инцидента нет. Впрочем, оккупанты о попытке поджога молчат.

Последние взрывы в Крыму

10 ноября в результате ночной операции были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия.

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что российская ПВО не может перехватывать ракеты, которыми Украина бьет по военным объектам оккупантов в Крыма.

Впоследствии представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что уничтоженные в оккупированном Крыму два малых десантных корабля Черноморского флота РФ были важными для врага. Они выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

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