Если бы у Украины было больше дальнобойных ракет, удары по Крыму были бы еще эффективнее, подчеркнул Гетьман.

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что российская ПВО не может перехватывать ракеты, которыми Украина бьет по военным объектам оккупантов в Крыма.

В эфире "24 канала" он добавил, что атака на "вышки Бойко", высадка десанта, ликвидирование противовоздушных средств, среди которых системы С-400 "Триумф", С-300, "Тор", которые были расположены в Крыму, существенно "потрепали" противовоздушную оборону российских оккупантов.

"И россиянам так быстро залатать такую "щель" в противовоздушной обороне не возможно. Есть предчувствие, что украинские самолеты через эти "щели" уже залетают и могут выпускать ракеты Storm Shadow или SCALP по Крыму", – отметил аналитик.

Он также сказал, что атаки по оккупированному Крыму могут стать сигналом для западных партнеров о том, что Украина ловко работает дальнобойными ракетами, "и поэтому, возможно, нужно дать Украине еще больше ракет".

В то же время он подчеркнул, что если бы дальнобойных ракет на вооружении Сил обороны было не несколько десятков, а несколько сотен, удары по оккупированному Крыму были бы еще эффективнее.

"Если мы получим больше ракет, это не значит, что мы сразу одержим победу в войне. Но это очень упростит наш путь и сохранит очень много жизней наших военных", – резюмировал он.

"Бавовна" в Крыму: последние новости

Вечером 9 ноября в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Россия заявила об атаке ракетой "Нептун". Между тем "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев традиционно отрапортовал об "уничтожении" цели.

Ранее сообщалось о попадании в ракетоноситель РФ, который стоял на судостроительном заводе в оккупированной Керчи. Корабль российского флота "Аскольд" был поражен крылатой ракетой SCALP-EG.

Вас также могут заинтересовать новости: