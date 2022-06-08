На записях российские солдаты жалуются на плохое питание и сильные потери.

В сети появилась подборка видео с телефона российского оккупанта, снимавшего иронические ролики о неудачах и потерях своего подразделения в Херсонской области.

Записи обнародовало "Слідство.інфо".

По информации журналистов, на видео россияне из 22-го армейского корпуса. Сейчас это формирование пребывает в известной Чернобаевке.

На записях захватчики обсуждают неудачное наступление на Николаев и свои потери.

"Ошеломительно быстро убегали… Нас нех**во разъ***ли. У нас нет больше техники. Нам п***а", – говорит один из попавших на видео оккупантов, отвечая на вопрос о штурме Николаева.

А отказников в российской армии он называет "красавчиками".

Кроме того, на снятых роликах оккупанты жалуются на плохое питание: "Де**мо. Денег нет, но вы держитесь".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Журналистам удалось идентифицировать нескольких военных на видео. В частности, речь идет о солдате, который постоянно задает своим сослуживцам вопросы. Установлено, что это 24-летний Эльдар Нахушев из Черкесска. У него есть жена и сын, а до войны он занимался музыкой.

Ранее сообщалось, как российские оккупанты теперь страдают не только от ВСУ, но и от украинского лета: сидят без воды и в утепленной форме.

Вас также могут заинтересовать новости: