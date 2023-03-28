В результате атаки дронами повреждено административное здание.

Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по городам Украины, используя дроны-камикадзе. 12 БПЛА обнаружили и уничтожили над Киевом, обломки одного из них повредили нежилое здание в Святошинском районе столицы.

Как рассказали в ГСЧС, в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров.

"Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв. м, которую пожарные оперативно ликвидировали. На месте происшествия в общей сложности работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава", – говорится в сообщении.

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В МВД и ГСЧС также показали фото с места, на которых можно увидеть масштаб разрушений.

Ночная атака по Украине 28 марта - что стоит знать

Вечером 27 марта 2023 года в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева, Днепропетровской области.

По уточненным данным Генштаба, было запущено 15 ударных дронов, украинские силы уничтожили 14 из них. 12 дронов были обнаружены и уничтожены над столицей. В результате падения возникло возгорание в нежилом здании в Святошинском районе. Еще три дрона были запущены по Днепропетровской области. Из них два сбиты, еще один попал в частное предприятие.

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