Авария самолета произошла вблизи аэропорта, который используют как военную базу.

На борту самолета Ил-76, который упал в Ивановской области РФ, могли быть топ-специалисты российской военной авиации.

Как сообщает проект инсайдерских "сливов" ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, аэропорт Северный в Ивановской области, вблизи которого упал самолет, - это одна из баз дислокации самолетов ДРЛО, в частности А-50.

"Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, пассажирами сбитого сегодня в Ивановской области Ил-76 могли быть операторы - офицеры комплекса ДРЛО", - говорится в сообщении.

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Катастрофа Ил-76 под Ивановом - что сообщалось ранее

Горящий самолет заметили в небе над Ивановской областью Российской Федерации. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел крушение во время выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной аварии называют возгорание одного из двигателей во время взлета.

В то же время представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что видео горения самолета видели все и это кадры, которые "приятны глазу украинца".

В результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области Российской Федерации погибли 15 человек. Именно столько людей находилось на борту во время аварии.

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