Это дело будет рассматривать Верховный суд РФ уже в скором времени.

Верховный суд РФ рассмотрит дело о признании полка "Азов" Национальной гвардии Украины террористической организацией.

Об этом сообщает минюст страны-агрессора.

Пропаганда Кремля называет "Азов" "неонацистским" и обвиняет в военных преступлениях, на самом деле совершенных оккупационной армией РФ. Рассмотрение дела назначено на 26 мая.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Госдума РФ должна рассмотреть проект постановления о запрет обмена воинов "Азова". Военных в Думе называют "нацистскими преступниками".

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что"для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет решение решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

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