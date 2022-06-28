Россиянам не хватает ни ОМОНа, ни СОБРа.

В России массово увольняются представители силовых структур из-за страха попасть на войну в Украине.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур.

Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

"Саня завтра поедет омоновские нормативы выполнять. Их готовят на смену в Росгвардию (участвует в войне против Украины - УНИАН). ОМОНа не хватает. Ни ОМОНа, ни СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", - говорит отец оккупанта.

Как писал УНИАН, в Госдуме РФ предложили заключать контракты на службу в Вооруженных силах и Нацгвардии с выпускниками школ без опыта службы.

Ранее отменили предельный возраст для подписания первого контракта с армией РФ. Теперь для заключения контракта подходят все, кому до 50 лет. Минимальный возраст для заключения первого контракта-18 лет.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, в боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что нет смысла ждать истощения наступательного потенциала российской армии.

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