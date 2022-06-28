Потери РФ в Украине ощутимо выросли / фото УНИАН, Александр Синица

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 250 российских оккупантов и 15 танков.

Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 35 250 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 35 250 тысяч (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 567 (+15);
  • боевых бронированных машин - 3 704 (+17);
  • артсистем – 778 (+7);
  • РСЗО - 243 (+0);
  • средств ПВО - 102 (+1);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 185 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0);
  • крылатых ракет - 139 (+0);
  • кораблей/катеров - 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14);
  • спецтехники - 61 (+1).
Названы новые потери России в Украине / инфографика УНИАН

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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