За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 250 российских оккупантов и 15 танков.
Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 35 250 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 35 250 тысяч (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 567 (+15);
- боевых бронированных машин - 3 704 (+17);
- артсистем – 778 (+7);
- РСЗО - 243 (+0);
- средств ПВО - 102 (+1);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 185 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0);
- крылатых ракет - 139 (+0);
- кораблей/катеров - 14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14);
- спецтехники - 61 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.