В Совбезе страны-оккупанта заявили, что хотят достичь политико-дипломатических договоренностей.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Его цитирует российское агентство ТАСС.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом пока заморожены украинской стороной", - заявил он.

Патрушев также отметил, что переговоры между Украиной и Россией заморозили якобы по настоянию представителей США и Великобритании.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина и РФ, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях РФ. Он отметил, что Россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас идут очень интенсивные боевые действия.

"Они имеют определенную иллюзию, что это тот момент, когда надо заставить Украину... через европейское сообщество и элиту, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров, потому что они имеют иллюзию, что они на пике своей готовности", - сказал Подоляк.

В то же время США пока не видят признаков того, что в ближайшем будущем возможны дипломатические переговоры между Киевом и Москвой в связи с тем, что Россия не хочет вести их добросовестно.

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