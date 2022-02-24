По словам главы ведомства, медицинские работники работают постоянно, сейчас дежурят все медики.

По оперативным данным в результате российского нападения погибло 57 украинцев. Еще 169 - ранены.

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Виктора Ляшко на официальном сайте Минздрава.

"Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи. Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в заведениях, которые есть в подчинении МИНЗДРАВА, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от определенных частных клиник.

"Мы работаем с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств – все готовы, все стоят на защите нашего государства. В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил", – подытожил министр.

Напомним, сейчас в Украине медицинские учреждения работают круглосуточно, украинцев призвали сдавать кровь.