По Никополю российские оккупанты выпустили более 40 снарядов.

Вследствие вражеских ночных обстрелов Днепропетровщины ранена женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина. В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя пожарные уже укротили", - сообщил он.

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По его словам, в Червоногригоровской общине искорежены 3 многоэтажки и магазин. Люди невредимы.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах обошлось без пострадавших.

Напомним, по последним данным, российские оккупанты применили против Украины уже более 3800 различных ракет.

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