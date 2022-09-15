Никопольский район они обстреляли пять раз за ночь.

Российские оккупанты атаковали Никополь "Градами" и дроном-камикадзе.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь. Обошлось без пострадавших", - сообщил он.

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В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. "Без света более 700 семей. Энергетики чинят", - добавил глава ОВА.

Кроме того, Резниченко отметил, что Никополь оккупанты накрывали огнем четыре раза.

"Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены с десяток частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия", - рассказал он.

Отметим, что Никополь находится под постоянным огнем оккупантов. Так, 13 сентября председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Известно, что три общины остались без воды, один район - без света.

Между тем, ВСУ уничтожили сосредоточение живой силы оккупантов, опорные пункты и позиции ЗРК.

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