Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему оккупанты насильно вывозят украинцев в Россию.
Об этом он сказал в интервью для НВ.
По его словам, Россия продолжает "позорную практику Советского Союза, который поступал так на всех территориях".
"Для чего это делается? Первое - это замещение коренного населения на российское для того, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе. Во-вторых, это переселение. Вы если посмотрите, куда им предлагают ехать - это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент - малообразованные непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя — это гении и Нобелевские лауреаты.
Буданов отметил, что таким образом захватчики хотят получить квалифицированную и очень низко оплачиваемую рабочую силу.
"Люди будут находиться почти в рабских условиях", - отметил глава разведки.
Ранее сообщалось, что более 180 тысяч детей принудительно вывезли в Российскую Федерацию и ОРДЛО.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты снова обстреляли Николаев и область (фото, видео)
- Буряты под Киевом ели собачий корм и говорили, что очень вкусно - волонтер
- Сегодня оккупанты не дали вывезти людей из "Азовстали" - Кириленко