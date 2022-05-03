По мнению главы управления, на это есть две причины.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему оккупанты насильно вывозят украинцев в Россию.

Об этом он сказал в интервью для НВ.

По его словам, Россия продолжает "позорную практику Советского Союза, который поступал так на всех территориях".

"Для чего это делается? Первое - это замещение коренного населения на российское для того, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе. Во-вторых, это переселение. Вы если посмотрите, куда им предлагают ехать - это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент - малообразованные непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя — это гении и Нобелевские лауреаты.

Буданов отметил, что таким образом захватчики хотят получить квалифицированную и очень низко оплачиваемую рабочую силу.

"Люди будут находиться почти в рабских условиях", - отметил глава разведки.

Ранее сообщалось, что более 180 тысяч детей принудительно вывезли в Российскую Федерацию и ОРДЛО.

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