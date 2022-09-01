ВСУ с помощью упомянутых снарядов способны вывести из строя российские радары.

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге. Россия отдает приоритет противовоздушной наземной обороне с применением радиолокационных станций. Однако ВСУ способны использовать ракеты AGM-88 HARM для уничтожения последних. Если оккупанты лишатся своих радаров, то это станет для них большой проблемой.

Такими выводами поделились представители британской разведки в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине.

"Министерство обороны Украины опубликовало видеоматериалы, на которых Воздушные силы используют высокоскоростные радиолокационные ракеты (HARM). Ранее Россия заявляла, что ей удалось обнаружить фрагменты этого типа оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров", — сообщили в британской разведке.

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В отчете также сказано, что рашистам критически важно сохранить радиолокационное покрытие для своих средств ПВО. Однако украинские бойцы с помощью AGM-88 HARM могут значительно снизить эффективность вражеской защиты.

"Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое позволяет это сделать, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине. Существенная, продолжительная деградация российских радаров из-за HARM стала бы серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России", — добавили в британской разведке.

В отчете отметили и контрнаступление ВСУ на юге. Украинские защитники в течение двух последних дней атаковали противника при поддержке ударов с дальнего расстояния по пунктам управления и материально-технического обеспечения рашистов.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине касательно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех деревень в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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