Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.
В приложении "Київ Цифровий" появилась актуальная карта продовольственных магазинов столицы, которые и дальше работают. Среди них:
- Fora
- Сильпо-Фуд
- NOVUS
- Круг
- ООО "ЛК-ТРАНС" (ЛотОК)
- АТБ
- ЭКО
- Молоко от фермера
- AUCHAN
- VARUS
- Велмарт
- Рынок
- Велика Кишеня
- METRO Cash&Carry
- МегаМаркет
- Fozzy
Также ближайший магазин можно найти на интерактивной карте.
Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.
Напоминаем, уже как неделю в Киеве действует комендантский час – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позже 19.00, а начинать – не раньше 08.00.
Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие.
До этого "Новая почта" запустила онлайн-карту работающих по Украине отделений. В компании также напомнили, что все находящиеся в отделениях посылки хранятся бесплатно. Переадресация также бесплатна.