Также в нем собраны полезные ссылки на карту укрытий, возможность сообщить о метках, найти убежище и получать уведомления о сиренах в столице.

Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.

В приложении "Київ Цифровий" появилась актуальная карта продовольственных магазинов столицы, которые и дальше работают. Среди них:

Fora

Сильпо-Фуд

NOVUS

Круг

ООО "ЛК-ТРАНС" (ЛотОК)

АТБ

ЭКО

Молоко от фермера

AUCHAN

VARUS

Велмарт

Рынок

Велика Кишеня

METRO Cash&Carry

МегаМаркет

Fozzy

Также ближайший магазин можно найти на интерактивной карте.

Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.

Напоминаем, уже как неделю в Киеве действует комендантский час – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позже 19.00, а начинать – не раньше 08.00.

Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие.

До этого "Новая почта" запустила онлайн-карту работающих по Украине отделений. В компании также напомнили, что все находящиеся в отделениях посылки хранятся бесплатно. Переадресация также бесплатна.

Вас также могут заинтересовать новости: