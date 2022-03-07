Где в Киеве купить еду / фото REUTERS

Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.

В приложении "Київ Цифровий" появилась актуальная карта продовольственных магазинов столицы, которые и дальше работают. Среди них:

  • Fora
  • Сильпо-Фуд
  • NOVUS
  • Круг
  • ООО "ЛК-ТРАНС" (ЛотОК)
  • АТБ
  • ЭКО
  • Молоко от фермера
  • AUCHAN
  • VARUS
  • Велмарт
  • Рынок
  • Велика Кишеня
  • METRO Cash&Carry
  • МегаМаркет
  • Fozzy

Также ближайший магазин можно найти на интерактивной карте

Столица Украины продолжает отбывать попытки российских оккупантов захватить город. Несмотря на постоянное чувство беспокойства, большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.

Напоминаем, уже как неделю в Киеве действует комендантский час – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позже 19.00, а начинать – не раньше 08.00.

Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие.

До этого "Новая почта" запустила онлайн-карту работающих по Украине отделений. В компании также напомнили, что все находящиеся в отделениях посылки хранятся бесплатно. Переадресация также бесплатна.

Вас также могут заинтересовать новости: