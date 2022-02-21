В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности связывают это с ожиданием каких-то политических решений.

На территории ОРДЛО заметно активизировались российские пропагандистские СМИ, цель которых - распространение дезинформации и создание необъективной картинки обострения войны на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

"Эта картинка направлена на создание двух главных тезисов для двух главных нарративов. Первый - Украина готовится якобы нападать на Донбасс, Украина является агрессором. Второй месседж, который пытаются донести - в регионе создается гуманитарная катастрофа, поэтому местным надо помогать", - добавил руководитель Центра.

Соловей отметил, что они фиксируют "массовую высадку медиа-десанта" из России и некоторых медиа-персон, которые сотрудничают со спецслужбами РФ.

"Если такой медиа-десант высадился, то, соответственно, есть политическое решение, и мы связываем появление этого медиа-десанта с ожиданием каких-то политических решений", - добавил Соловей.

Также руководитель центра сообщил, что к созданию этой картинки присоединяются и государственные органы РФ - ФСБ, служба внешней разведки России, пограничные органы власти и Следственный комитет.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Президент РФ на заседании Совбеза объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" вынесут сегодня.

В то же время расследователи Conflict Intelligence Team (CIT), которые мониторят ситуацию с передвижением российских войск, считают, что процесс их переброски к украинской границе завершен и готовится возможное наступление.

С начала суток 21 февраля со стороны оккупантов на Донбассе уже зафиксировано 54 нарушения "тишины". Четыре украинских военных получили ранения.

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