Среди погибших по меньшей мере 487 детей, еще 954 - получили ранения.

ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев с начала полномасштабной войны. Ранения получили более 13 тысяч человек.

Об этом сообщается в новом отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших по меньшей мере 487 детей, еще 954 - получили ранения.

В организации подчеркивают, что реальное число жертв значительно выше. Получить точные данные невозможно, так как нет доступа к местам, где продолжаются интенсивные боевые действия или находятся российские оккупанты.

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"Многие сообщения о жертвах среди гражданского населения все еще ожидают подтверждения в других оккупированных районах Украины, в частности в таких городах как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)", - отметили в ООН.

Большинство смертей и ранений было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

Кроме того, организация зафиксировала 707 атак россиян на медицинские объекты в Украине за прошлый год.

Как известно, обстрел гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного права.

Война в Украины

По данным ООН, в Украине 17 млн 600 тыс. человек или почти 40% всего населения страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что российское вторжение в Украину причиняет невыразимые страдания украинскому народу, а также имеет серьезные глобальные последствия.

Согласно последним озвученным данным, с начала войны РФ выпустила по Украине более 4 700 ракет.

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