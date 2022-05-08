Жителей города призывают не участвовать в мероприятиях оккупантов.

За участие в массовых мероприятиях 9 мая в оккупированном Энергодаре рашисты готовы платить наличными рублями, чтобы только больше горожан согласились присоединиться к массовке.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала новостей Энергодара.

"За участие в массовых мероприятиях 9 мая рашисты готовы платить наличными рублями, чтобы только больше горожан согласились присоединиться к массовке. Ищут участников и раздавая накануне "праздника" так называемую гуманитарку – лекарства и продукты", - говорится в сообщении.

Жителей города призывают не участвовать в мероприятиях оккупантов.

"Энергодарцы, не идите на сделку с совестью и не заигрывайте с опасностью, ведь отработать "бесплатный сыр" придется по полной, засветившись на пропагандистских телеканалах и "получив на орехи" во время провокаций, которые со 100% вероятностью будут устроены оккупантами. Потому что сегодня вы сыто покушаете, а завтра можете потерять самое ценное – жизнь! В очередной раз призываем вас воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях 9 мая и не прельщаться подачками захватчиков! Помните: вы на своей земле и Украина уже скоро вернет мирную жизнь на все временно захваченные русскими территории! Надо выстоять. Держитесь! Энергодар - это Украина!",- говорится в сообщении.

Также оккупанты создают "праздничную атмосферу" в захваченном Энергодаре, заставляя горожан украшать окна квартир и домов "символами Великой Победы".

"Готовиться к погружению в эту атмосферу обязаны все, чьи окна выходят на фасадные части зданий, чтобы рисунки и надписи (проще говоря – пропагандистскую символику) видели все прохожие. Кроме того, рашисты активно привлекают детей и молодежь к культурно-просветительским мероприятиям, собирая их и проводя наставления о "настоящей истории Великой войны и еще более великой победе", - говорится в сообщении.

Горожан предупреждают о возможных провокациях рашистов.

"Как видим – промывка мозгов горожанам накануне 9 мая вышла на новый уровень, ведь чем больше людей оккупантам удастся приобщить к "празднованию", тем ярче будет картинка на росТВ. И тем ярче в пропагандистских СМИ будут выглядеть репортажи "с места событий, где состоялись провокации украинских националистов против мирных людей"! А провокации точно будут! Поэтому, уважаемые энергодарцы, критически относитесь ко всем предложениям оккупантов и оставайтесь 9 мая дома. Не подвергайте себя опасности и живыми и невредимыми дождитесь освобождения родной земли!", - призывают в сообщении.

Напомним, в Энергодаре оккупанты начали вводить в оборот рубли.

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