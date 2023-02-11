На текущий момент нет достоверных подтверждений использования надводного БПЛА оккупантами.

В Одесской ОВА прокомментировали видео с якобы использованием оккупантами морского беспилотника для удара по мосту в Затоке. На текущий момент нет достоверных подтверждений правдивости ролика. Если враг действительно применил надводный дрон, то военные сообщат об этом.

Комментарий поступил от спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в эфире национального телемарафона. Он заявил: "Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации. Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет".

Напомним, вчера в Сети начали обсуждать ролик, на котором якобы впервые зафиксировано применение надводного беспилотника оккупантами. Как утверждают рашисты, с помощью БПЛА атаковали мост в Затоке. Ранее по нему уже неоднократно наносились удары.

Видео дня

Удары по Одесской области

Вчера, 11 февраля, Россия устроила очередной полномасштабный обстрел территории Украины. Целью традиционно стали энергетические объекты.

В рамках атаки рашисты выпустили 71 крылатую ракету, из которых 61 сбили украинские защитники. Тринадцать ракет уничтожили над Одесской областью.

После массированного обстрела оккупанты применили иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 с целью нанести еще больше вреда энергетической инфраструктуре. Украинские воины сбили 20 беспилотников, 4 из которых — в Одесской области.

Кроме того, прибережную зону региона обстреляли противокорабельными ракетами "Оникс". А на Змеиный оккупанты сбросили 4 авиабомбы из бомбардировщиков Су-24М.

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