Цель проекта - обеспечить надежность и качество электроснабжения в южной части региона.

На Одесщине в этом году планируют начать строительство линии электропередачи "Новоодесская-Арциз".

Об этом в Facebook сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он отметил, что провел встречу с председателем правления и начальником южного центра строительства "Укрэнерго" по строительству воздушной линии электропередачи "Новоодесская-Арциз".

"Работу планируется начать уже в этом году. Данный проект является одним из приоритетных в области. Его цель - обеспечить надежность и качество электроснабжения в южной части Одесской области, а также повысить энергетическую безопасность государства в целом", - сказал Марченко.

Напомним, с конца июня объем коммерческого экспорта украинской электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.

Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

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