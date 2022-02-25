В регионе ночью было относительно спокойно.

Ночью в Одесской области фиксировали вдоль границы пролеты неизвестных вертолетов и дронов.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание оперативного штаба под председательством начальника Одесской областной военной администрации Сергея Гриневецкого.

На этом заседании стало известно, что ночью во время комендантского часа в Одесской области было относительно спокойно.

"Но военные фиксировали отдельные случаи пролетов вертолетов и нескольких воздушных летательных аппаратов (дронов) вдоль границ области", - сказано в сообщении.

В то же время, по информации директора Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрия Радулова, супермаркеты Одессы работают в стабильном режиме. Проблем с поставкой основных продуктов питания и горюче-смазочных материалов нет. В то же время крупные промышленные предприятия, работающие на территории Одессы, на период военного времени и с учетом установления комендантского часа приостанавливают производство.

В штатном режиме работают предприятия водо- и энергообеспечения.

По словам начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадима Шулюка, подразделения работают в усиленном двухсменном режиме, оперативный штаб и мобильная оперативная группа дежурят в круглосуточном режиме.

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