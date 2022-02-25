В мэрии утверждают, что сирена будет звучать только при реальной угрозе.

В Одессе в соцсетях тиражируется фейк про сигнал о "пробной" тревоге.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на различных ресурсах появилась информация о том, что в определенное время прозвучит "пробный" сигнал тревоги.

Сначала появилась информация, что такой сигнал прозвучит в Одессе в 13:00, но следует "сохранять спокойствие", поскольку это якобы пробный сигнал, а любая сирена, которая прозвучит позже, уже не учебная. Неизвестные призывают население распространять эту информацию, чтобы люди не паниковали, но были готовы.

Горожане начали указанное сообщение передавать друг другу - это приобрело масштабный характер.

Однако в пресс-службе мэрии заявили, что это фейк и сирена будет звучать только в случае реальной угрозы. При ее включении люди должны быстро спуститься в хранилище.

В указанное время "пробная" сирена не прозвучала, однако появилась новая информация о том, что такая якобы учебная тревога прозвучит в городе Болград Одесской области с 14:00 до 20:00.

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