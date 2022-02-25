В Интернете появились публикации о якобы сдаче оружия украинскими военными.

Оперативное командование "Пивдень" назвало фейком информацию о переходе под контроль россиян нескольких блокпостов в пригороде Одессы.

Соответствующее заявление сделал представитель командования полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что сегодня утром на одном из российских интернет-ресурсов была распространена фейковая информация о том, что в Одесской области некоторые военнослужащие ВСУ подверглись русской агитации и сложили оружие, отказавшись от защиты Родины, и несколько блокпостов, на подступах к Одессе, ночью перешли под контроль россиян.

"От имени Оперативного командования "Пивдень" уверяю, что эта информация не подтверждается и является клеветой на военнослужащих ВСУ с целью подорвать их боевой дух и сформировать у мирного населения негативное отношение к нашим защитникам", - сказал Назаров.

По его словам, военная и политическая ситуация в Одессе и Одесской области в настоящее время стабильна и контролируема.

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