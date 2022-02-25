Оперативное командование "Пивдень" назвало фейком информацию о переходе под контроль россиян нескольких блокпостов в пригороде Одессы.
Соответствующее заявление сделал представитель командования полковник Владислав Назаров.
Отмечается, что сегодня утром на одном из российских интернет-ресурсов была распространена фейковая информация о том, что в Одесской области некоторые военнослужащие ВСУ подверглись русской агитации и сложили оружие, отказавшись от защиты Родины, и несколько блокпостов, на подступах к Одессе, ночью перешли под контроль россиян.
"От имени Оперативного командования "Пивдень" уверяю, что эта информация не подтверждается и является клеветой на военнослужащих ВСУ с целью подорвать их боевой дух и сформировать у мирного населения негативное отношение к нашим защитникам", - сказал Назаров.
По его словам, военная и политическая ситуация в Одессе и Одесской области в настоящее время стабильна и контролируема.