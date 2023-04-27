По предварительным данным, последователь российской пропаганды нарвался на мину.

Вчера, 26 апреля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области самоликвидировался 61-летний пропагандист, адвокат Сергей Тветинский.

Как сообщает "Информационное сопротивление", Тветинский подорвался на мине. Других деталей самоликвидации нет.

Тветинский был руководителем общественной приемной партии "Справедливая Россия - за правду" в Херсонской области. Кроме того, он входил в Адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе.

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Уничтожение коллаборантов и пропагандистов

Новость о самоликвидации Тветинского появилась сразу за новостью о том, что в результате утреннего взрыва в оккупированном Мелитополе ликвидировали полицейского-предателя Александра Мищенко.

Пропагандисты хвалили предателя, заявляя, что тот "активно работал на своей должности, помогал другим сотрудникам полиции перейти на службу в полицию РФ".

Перед этим стало известно, что на войне в Украине ликвидировали сына бывшего "министра спорта" Крыма Георгия Шестака-Дениса Шестака. Он воевал против Украины на стороне оккупантов несколько месяцев.

Перед этим стало известно, что украинские воины ликвидировали топ-офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, который устроил Иловайский котел для украинских защитников в 2014 году.

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