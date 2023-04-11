Сын "чиновника" воевал против Украины с октября 2022 года.

На войне в Украине ликвидировали сына бывшего "министра спорта" Крыма Георгия Шестака – Дениса Шестака. Он воевал против Украины на стороне оккупантов несколько месяцев.

Об уничтожении Шестака сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram. Известно, что оккупанта "демобилизовали" 7 апреля.

"Сын "министра спорта" Крыма, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины Денис Шестак из Бахчисарайского р-на c октября 2022 года воевал против Украины и 7 апреля 2023 года успешно демобилизован", – сообщил Штефан.

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Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 179 320 оккупантов. 500 захватчиков украинские военные уничтожили в течение суток, 10 апреля 2023 года.

В течение 9 апреля украинские морские пехотинцы также ликвидировали немало оккупантов. Вражеская армия потеряла 37 солдат.

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