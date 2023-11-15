Войска РФ превратили город в помойку, на крышах домов стоят пулеметы.

Временно оккупированная Новая Каховка на Херсонщине сейчас находится на линии фронта и постоянно обстреливается. Украинский мэр города Владимир Коваленко рассказал проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", что происходит на территории этой общины.

В частности, он рассказал, что в самом городе постоянные обстрелы, поэтому большинство жителей старается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости.

Кроме того, по словам Коваленко, в городе фактически не осталось российского офицерского состава.

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"Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл", – сообщил он.

Также он рассказал, что к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт, в нарушителей этого запрета захватчики стреляют без предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И повыставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы", – добавил он.

Что происходит на юге

Как сообщали аналитики ISW, Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на левом берегу Херсонской области. Согласно геолокационным кадрам, украинские войска продвинулись к Кринкам.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что отход врага на этом участке приведет к обвала Южного фронта, что означает фактически блокирование Крыма.

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