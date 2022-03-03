Корабль был небоеспособным, с демонтированным оружием и стоял в порту на ремонте.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что в первый день войны в Николаеве затопили флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Это произошло еще в первый день войны, 24 февраля. Корабль был небоеспособным, с демонтированным оружием и стоял в порту на ремонте. После победы поднимем", - написал Гончаренко.

Информацию также подтвердил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фрегат находился в порту Николаева, проходил ремонтные работы и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.

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