"Гетман Сагайдачный" затопили в порту Николаева
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что в первый день войны в Николаеве затопили флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный".
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Это произошло еще в первый день войны, 24 февраля. Корабль был небоеспособным, с демонтированным оружием и стоял в порту на ремонте. После победы поднимем", - написал Гончаренко.
Информацию также подтвердил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фрегат находился в порту Николаева, проходил ремонтные работы и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.