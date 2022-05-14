На склады предприятия уже поступила первая партия в несколько десятков экземпляров гражданской брони.

В Николаеве водители "Николаевэлектротранса", которые управляют трамваями и троллейбусами, получили бронежилеты.

Об этом говорится в сюжете программы "єНовини".

"С первых дней вместе с городским головой Александром Сенкевичем думали, как максимально водителей обезопасить. После этого начался процесс переговоров с благотворительными организациями по предоставления для водительского состава защитных жилетов", — рассказал глава КП Юрий Сметана.

На склады предприятия уже поступила первая партия в несколько десятков экземпляров гражданской брони.

Ситуация в Николаеве:

13 мая в Николаеве смогли восстановить водоснабжение после того, как российские оккупанты повредили водопровод.

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