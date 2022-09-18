В отчете говорят о нескором завершении войны.

По оценке НАТО, Россия не отказывается от планов захватить Донецкую область и будет делать это, несмотря на потери.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на конфиденциальный отчет разведывательного управления НАТО.

Значительная часть захваченных россиянами территорий на востоке была освобождена в этом месяце. В отчете указано, что украинское наступление оказывает "значительное влияние на логистику" российских военных.

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Тем не менее, в отчете говорят о нескором завершении войны.

"Украинские войска оттеснили российские войска на востоке, а также оказывают давление на них на юге, но война далека от завершения", — говорится в отчете.

По оценке НАТО, Россия продолжит наступление на Донбассе, повсеместно уничтожая инфраструктуру, независимо от своих потерь.

"Российские и украинские войска не отступают от своих военно-политических целей. Но ни одна из сторон вряд ли добьется решающей победы", – указано в документе.

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин дал приказ захватить всю Донецкую область до 15 сентября. На этом участке фронта активизировались боевые действия. Тем не менее, Украина сохраняет контроль над 45% Донецкой области.

На этой неделе Генштаб ВСУ сообщал, что Россия сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области.

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